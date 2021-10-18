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Всё для продвижения ваших сайтов в интернете

Всё для продвижения ваших сайтов в интернете

Более 3 000 000 людей ищут специалистов на Media-Monster.ru
Более 3 000 000 людей ищут специалистов на Media-Monster.ru
SEO-продвижение
Разработка
Веб-дизайн

3 100 251

зарегистрированных пользовталей

2 245 654

выполненных заказов

4.9/5

ср. рейтинг фрилансеров

873 459

отзывов
клиентов

Этот сайт сделан на
Искусственном Интеллекте
Разработана компанией
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Веб-дизайн
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Стратегии
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Фриланс биржа Media-monster

Digital Marketing: Раскрытие потенциала вашего бизнеса в мире цифровых технологий

В современном мире бизнеса, где конкуренция становится все более жесткой, а потребители становятся все более требовательными, компании должны искать новые и инновационные способы привлечения и удержания клиентов. Именно здесь на сцену выходит Digital Marketing.

Digital Marketing – это процесс планирования, создания и реализации маркетинговых кампаний, использующих цифровые технологии и интернет для привлечения, взаимодействия и конвертации потенциальных клиентов в реальных. Это стратегия, которая объединяет различные инструменты и каналы, такие как социальные сети, поисковая оптимизация (SEO), контент-маркетинг, медийная реклама, мобильная реклама и многое другое, чтобы достичь максимального охвата аудитории и повышения узнаваемости бренда.

Преимущества использования Digital Marketing

  1. Широкий охват аудитории: Digital Marketing позволяет компаниям достичь огромного количества потенциальных клиентов через онлайн-платформы, такие как поисковые системы, социальные сети и блоги.
  2. Низкие затраты: В отличие от традиционных методов маркетинга, таких как телевизионная реклама или печатная реклама, Digital Marketing обычно требует меньше вложений и может быть более рентабельным.

 

Media Monster это – Ваш надежный партнер в мире успешного бизнеса!

Маркетинговое агентство – это ваша надежная опора в мире современного бизнеса. Мы предлагаем широкий спектр услуг, направленных на продвижение и развитие вашего предприятия. Наша команда профессионалов готова предложить вам эффективные решения, которые помогут увеличить продажи, привлечь новых клиентов и укрепить позиции на рынке.

Мы используем только самые современные и проверенные методы маркетинга, чтобы обеспечить максимальный результат для вашего бизнеса. Среди наших услуг вы найдете:

– SEO-оптимизацию сайта;
– контекстную рекламу;
– SMM-продвижение;
– email-маркетинг;
– разработку и проведение рекламных кампаний;
– анализ конкурентов и многое другое.

Наши специалисты постоянно следят за новинками в сфере маркетинга и используют самые передовые технологии для достижения наилучших результатов. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и строим стратегию продвижения, исходя из специфики вашего бизнеса.

Обращаясь в наше маркетинговое агентство, вы получаете надежного партнера, который поможет вам достичь успеха на рынке и увеличить свою прибыль. Мы работаем на результат и всегда готовы предложить нестандартные решения для вашего бизнеса.

Рейтинг специалистов

Media-monster – это специалисты, работающие самостоятельно и предлагающие свои услуги на рынке труда. Они могут заниматься различными видами деятельности, такими как дизайн, программирование, написание текстов, перевод, маркетинг и многое другое.

Фрилансеры обычно не имеют постоянного работодателя и работают по контрактам с различными клиентами. Это может быть удобно для клиентов, так как они могут получить услуги от специалистов из разных стран и с разными навыками.

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Елена Брусова

4.9

Отзывов: 226

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Анна Дягилева

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Отзывов: 151

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Алексей Матвеенко

4.8

Отзывов: 148

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Ксения Соколянская

4.9

Отзывов: 129

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Яна Аксенова

4.9

Отзывов: 91

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Елена Николаевна

4.7

Отзывов: 104

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Борис Федоров

4.7

Отзывов: 80

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Виталий Марченя

5.0

Отзывов: 58

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Кирилл Саратовский

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Отзывов: 61

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Михаил Железняк

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Отзывов: 52

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Отзывы о специалистах

Отзывы о фрилансерах: Ваш надежный источник информации при выборе фрилансера для своего проекта

Когда вы ищете фрилансера для выполнения определенной задачи, одним из важных факторов, который следует учитывать, являются отзывы других клиентов. Отзывы помогают понять, насколько качественно работает фрилансер, как он общается с заказчиками, и насколько он ответственен.

На нашем сайте мы собрали отзывы о многих фрилансерах, которые уже работали с нашими клиентами. Эти отзывы написаны реальными людьми, которые имели опыт работы с этими фрилансерами. Они могут рассказать о том, насколько эффективно фрилансер выполнил свою работу, были ли какие-то проблемы в процессе сотрудничества, и как в целом они оценивают работу фрилансера.

Каждый отзыв содержит информацию о фрилансере, о проекте, который был выполнен, и о том, как клиент оценивает работу фрилансера. Это позволяет вам получить более полное представление о том, какой опыт работы был у клиента с данным фрилансером, и насколько этот опыт был положительным или отрицательным.

Кроме того, мы стараемся следить за качеством отзывов и не допускать публикации фейковых отзывов или отзывов, написанных с целью рекламы или продвижения определенного фрилансера.

Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
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Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека.
Светлана П.
Светлана П.
15.12.2021
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очень вежливый и терпеливый человечек, заказ выполнил в срок, терпеливо относился к правкам и все моментально исправлял, креативный подход к делу, желаю Павлу творческих успехов и здоровья, надеюсь еще поработаем, с уважением Светлана.
Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.
Дарья Я.
Дарья Я.
14.05.2022
Read More
Катя подробно изучила мою целевую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!
Дарья Я.
Дарья Я.
18.03.2022
Read More
очень хорошее впечетление от Кати. Нужно было раскрутить группу в вк, направление спорт. Подробно изучила мою целую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!
Светлана сироткина
Светлана сироткина
23.01.2022
Read More
Настроили таргет рекламу, максимально точно сфокусировав бизнес и целевую аудиторию. Катя придумала очень интересные и цепляющие заголовки, которые сработали мгновенно и окупили бюджет рекламы. Периодически редактировала и вносила правки в рекламу, так как сделала анализ рекламной компании.
Инна Евсеева
Инна Евсеева
24.12.2021
Read More
Катерина занялась продвижение моего аккаунта Инстаграм и уже при первой встрече проанализировала план, ошибки и порядок действий дня работы. Варианты оформления страницы и согласования со мной. И уже сейчас я заметила изменения в спросе на продукцию и прирост клиентов. Сейчас работаем, над настройкой рекламы. Всем очень довольна!
Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Профиль магазина быстро взяла в работу. спасибо за ценные рекомендации по контенту. Получилось совместными усилиями сделать красоту в профиле И на осень хорошо рекламой продажи вытянули. Рекомендую Катю тем , кто хочет профессионально развивать инсту.Профиль магазина быстро взяла в работу.
Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Уже не раз работал с смм, но здесь прямо другой подход. Помогали даже в составлении идей для сьемки полное погружение в процесс. Не все берутся за сложную техническую нишу, но тут прямо молодцы! Рекомендую!
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Александр Сычёв
Александр Сычёв
24.05.2022
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Сотрудничаем с Игорем. Профессионал своего дела. Команда подобрана хорошая. Все знают своё дело.
Елизавета Коновалова
Елизавета Коновалова
22.04.2022
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Начали работать с командой Игоря месяц назад. Нравится все от организации работы до обратной связи. Видно, что нацелены на результат и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Александр Маренков
Александр Маренков
25.05.2022
Read More
Понравилась оперативность. Павел знает сове дело, понимает желание заказчика. Избегает словоблудия. Я доволен. Изначально заказывал объявление, но в процессе обсуждения решили изготовить рекламу для брендирования авто. В оговоренные сроки мне было представлено 3 варианта, один из которых был доработан с учетом моих поправок.
Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
Read More
Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека.
Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.
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Next
Иван Дормидонтов
Иван Дормидонтов
19.05.2022
Read More
Ответственный и грамотный специалист! Была проделана работа по аудиту и настройке контекстной рекламы, исправлены все недочеты, а сделанные настройки помогли сократить бюджет на рекламу. Рекомендую!
Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
Read More
Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека.
Светлана П.
Светлана П.
15.12.2021
Read More
очень вежливый и терпеливый человечек, заказ выполнил в срок, терпеливо относился к правкам и все моментально исправлял, креативный подход к делу, желаю Павлу творческих успехов и здоровья, надеюсь еще поработаем, с уважением Светлана.
Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.
Дарья Я.
Дарья Я.
14.05.2022
Read More
Катя подробно изучила мою целевую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!
Дарья Я.
Дарья Я.
18.03.2022
Read More
очень хорошее впечетление от Кати. Нужно было раскрутить группу в вк, направление спорт. Подробно изучила мою целую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!
Светлана сироткина
Светлана сироткина
23.01.2022
Read More
Настроили таргет рекламу, максимально точно сфокусировав бизнес и целевую аудиторию. Катя придумала очень интересные и цепляющие заголовки, которые сработали мгновенно и окупили бюджет рекламы. Периодически редактировала и вносила правки в рекламу, так как сделала анализ рекламной компании.
Инна Евсеева
Инна Евсеева
24.12.2021
Read More
Катерина занялась продвижение моего аккаунта Инстаграм и уже при первой встрече проанализировала план, ошибки и порядок действий дня работы. Варианты оформления страницы и согласования со мной. И уже сейчас я заметила изменения в спросе на продукцию и прирост клиентов. Сейчас работаем, над настройкой рекламы. Всем очень довольна!
Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Профиль магазина быстро взяла в работу. спасибо за ценные рекомендации по контенту. Получилось совместными усилиями сделать красоту в профиле И на осень хорошо рекламой продажи вытянули. Рекомендую Катю тем , кто хочет профессионально развивать инсту.Профиль магазина быстро взяла в работу.
Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Уже не раз работал с смм, но здесь прямо другой подход. Помогали даже в составлении идей для сьемки полное погружение в процесс. Не все берутся за сложную техническую нишу, но тут прямо молодцы! Рекомендую!
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В 2023 году мир digital-маркетинга продолжит развиваться и предлагать новые возможности для продвижения брендов и привлечения клиентов. Вот некоторые из главных digital-новостей, которые стоит ожидать в этом году:

– Развитие искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML): Эти технологии будут все больше проникать в различные аспекты digital-маркетинга, от автоматической генерации контента до персонализации рекламных кампаний на основе поведения пользователей.
– Рост значимости видеоконтента: Видео продолжит оставаться одним из самых эффективных форматов контента для привлечения внимания аудитории и увеличения конверсии. Социальные сети, такие как TikTok, Instagram и YouTube, продолжат активно развиваться и предоставлять новые возможности для видеомаркетинга.
– Ускорение мобильной коммерции: С каждым годом все больше пользователей совершают покупки и взаимодействуют с брендами через мобильные устройства. Это означает, что маркетологи должны уделять больше внимания созданию удобного и функционального мобильного опыта для своих пользователей.
– Голосовой поиск и виртуальные помощники: Голосовые технологии, такие как Alexa от Amazon и Siri от Apple, становятся все более популярными и интегрируются в различные устройства и сервисы. Это открывает новые возможности для маркетологов, позволяя им создавать более персонализированный и эффективный опыт для пользователей.

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