Маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 55 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 365 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 7 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 9 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 10 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 105 отзывов
Маркетологи
Москва
5,0 · 165 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 55 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 365 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 7 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 9 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 10 отзывов
Интернет-маркетинг
Москва
5,0 · 105 отзывов
Маркетологи
Москва
5,0 · 34 отзывов
Консультация маркетолога
Москва
5,0 · 45 отзывов
Маркетологи
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 15 отзывов
Маркетинг
Москва
5,0 · 55 отзывов
Реклама в Яндекс-Директе – это анализ и сбор информации по вашему проекту. Изучение вашего бизнеса, сайта и аудитории. Подбор решений с целью постройки рекламных компаний и планирование ключевых слов по которым ваш сайт будет показываться.
Проведения анализа конкурентов и сбор поисковых фраз по объявлениям которые показываются пользователям, кто сделал релевантный запрос.
SEO (Search Engine Optimization – поисковая оптимизация, раскрутка сайта) – мероприятия, которые позволяют увеличить посещаемость ресурса, конверсию, улучшить выдачу и статус площадки в системах Google и Яндекс.
Анализ проекта на предмет настройки SEO. Оцениваются поисковые запросы и составляются планы по работам, изучение вашего бизнеса. Составление стратегии продвижения на основе конкурентов в топ 10 запросов, рекомендации по улучшению вашего сайта под поисковый трафик
Первые результаты с показателем
Сводим первые результаты после старта оптимизации работ, определяются посадочные страницы под ЦА, выявляется конкурентная среда, снимаются актуальные позиции, корректируются стратегии
Таргетированная реклама связана с социальными сетями. Основная цель познакомить пользователей с продуктом. Раньше им приходилось искать новых клиентов с помощью «холодных» обзвонов, которые оказывались не такими эффективными, как хотелось бы. Грамотное аудирование целевой аудитории по параметрам улучшает конвертацию людей при проведении работ по настройке рекламной кампании.
Анализ информации о существующих клиентах. Ответ на важные вопросы о ваших потенциальных клиентах.
Выбор подходящей модели работ и сбор первых результатов с таргета по соцсетям в данный момент наиболее распространены 2 модели оплаты:
Выбор модели оплаты зависит от цели продвижения и от рекламной стратегии.
Список профессий постоянно меняется: одни специальности исчезают, другие появляются. Так недавно появилась профессия SMM-маркетолог, которая очень быстро получила большую популярность. Ранее компании не задумывались о
В соцсетях сегодня зарегистрировано около 5 миллиардов человек или 60% населения земного шара. И количество подписчиков ежедневно растет. Не удивительно, что социальные площадки, предоставляющие доступ
Если вы работаете в социальных сетях и хотите, чтобы ваш блог или магазин набрали большую аудиторию, не обойтись без правильно выстроенной SMM стратегии. В этой
* мы постараемся ответить в течении 15 минут