Задачи → ориентир по цене

Стоимость услуг

5 вопросов. План и диапазон — сразу, без контакта.

Агентство ↗ Бесплатный аудит
Бесплатный аудитАудит
Журнал и практика нишевого маркетинга

Маркетингв сложныхнишах

Мы не пишем о маркетинге «для всех». Разбираем специфику: как продавать дорогие двери, получать заявки на квартиры и выстраивать B2B-воронки с длинным циклом сделки.

Разобрать мой сайт Читать журнал
Ниши, в которых работаем
МебельДвериB2BНедвижимостьE-commerceАвтоКрасотаОкнаРемонтСтроительствоОдежда и обувьИнструментыЛогистикаКлиматСервис техникиЦветыТуризмКлинингБаниТипографияЛандшафтСтройматериалыПроизводство
572материалов в журнале
23отраслевых направления
4практикующих автора

Направления

В каждой нише свои правила: разная цена заявки, разный цикл сделки и разные причины, по которым бюджет уходит впустую.

Мебельный маркетинг Фабрики, салоны и интернет-магазины мебели: как получать трафик и заявки в нише, где решение принимают месяцами, а конкуренция выше средней. Подробнее → Дверной бизнес Производители и продавцы входных и межкомнатных дверей: где брать заявки, когда сезонность скачет, а часть спроса уходит к маркетплейсам. Подробнее → B2B-сектор Оптовые компании и производства: как выстроить воронку, когда решение принимают несколько человек, а сделка закрывается через полгода. Подробнее → Недвижимость Застройщики и агентства: как получать целевые обращения, а не «просто интерес», в нише с самой высокой ценой ошибки в бюджете. Подробнее → E-commerce Интернет-магазины: рост органического трафика через структуру каталога и окупаемая реклама вместо гонки за оборотом любой ценой. Подробнее → Автобизнес Дилеры, автосервисы и детейлинг: локальный спрос, срочные обращения и запись, которую нужно доводить до визита. Подробнее → Салоны красоты Раздел для владельцев парикмахерских, студий маникюра, бровей и ресниц и барбершопов, которые хотят разобраться, откуда берутся клиенты и почему они не возвращаются. Подробнее → Окна и остекление Производство, продажа и монтаж окон: где брать заявки в сезон и что делать зимой, когда спрос, по нашим наблюдениям в проектах средней полосы, падает в разы, а конкуренты продолжают… Подробнее → Ремонт и отделка Ремонт квартир под ключ, отделка новостроек, дизайн-проекты: как получать заявки в нише, где решение зреет месяцами, а выбирают в итоге по ощущению надёжности. Подробнее → Строительство домов и отделка Загородные дома, подряд и отделка — ниша, где реклама приносит заявки быстро, а деньги приходят через месяцы. Подробнее → Одежда и обувь Одежда и обувь — ниша, где выручку съедают возвраты и рассинхрон остатков по размерам. Работаем с карточкой, данными и повторными покупками, а не только с трафиком. Подробнее → Инструменты и оборудование Инструмент выбирают по задаче и совместимости, а покупают там, где понятны гарантия и сервис. На этом и строим каталог, контент и рекламу. Подробнее → Грузоперевозки и логистика В перевозках побеждает не тот, кто дешевле, а тот, кто быстрее и понятнее отвечает на запрос о расчёте. На этом и строим сайт и рекламу. Подробнее → Климат и вентиляция Климат — ниша с жёстким сезоном и двумя разными продуктами: техника и монтаж. Строим спрос так, чтобы лето не съедало весь бюджет, а зима не стояла пустой. Подробнее → Сервис и ремонт техники В ремонте клиент приходит с симптомом и торопится. Выигрывает тот, кого проще найти рядом и кто честно объясняет, сколько это будет стоить. Подробнее → Цветы и подарки Цветы покупают по поводу и часто в последний момент. Выигрывает тот, у кого понятно, как букет будет выглядеть, когда его привезут и сколько это стоит вместе с доставкой. Подробнее → Гостиницы и туризм В гостеприимстве гость выбирает по фото, отзывам и цене на даты. Наша задача — чтобы он бронировал напрямую, а не через посредника с комиссией, и возвращался снова. Подробнее → Клининг и бытовые услуги В клининге и бытовых услугах клиент хочет знать цену до звонка и доверять людям, которых пускает в дом. На этом строим сайт, рекламу и повторные заказы. Подробнее → Бани и сауны Баню покупают один раз и выбирают долго, а банный комплекс выбирают быстро и возвращаются, если понравилось. Подробнее → Типография и полиграфия В полиграфии заказ решают три вещи: быстро понять цену тиража, без мучений передать макет и получить печать в срок. Подробнее → Ландшафт и благоустройство Ландшафт покупают глазами и планируют заранее: клиент хочет увидеть, как станет его участок, и понять, во что это обойдётся. Подробнее → Стройматериалы и бетон Стройматериалы покупают объёмом и к сроку: важно, сколько нужно, сколько это стоит с доставкой и успеете ли привезти к заливке или к началу работ. Подробнее → Новое Производственные компании Покупатель производственной продукции сравнивает не только цену: ему нужны параметры, применимость, сроки и понятный путь к расчёту. Подробнее → Как мы работаем Порядок работ по каждому каналу: что делаем в первый месяц, что во второй и по каким признакам виден результат. Смотреть методики → + Не нашли свою нишу? Мы работаем и за пределами этого списка. Расскажите про бизнес — посмотрим сайт и рекламу и скажем, есть ли смысл. Разобрать мой случай →

Свежее в журнале

Разборы, чек-листы и кейсы с цифрами — от специалистов, которые ведут проекты.

Контекстная рекламаНовинка

Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему в субботу очередь, а во вторник пусто: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых… Ключевая тема материала. Почему в субботу очередь, а во вторник пусто: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых… Проблема и точка потери. Кто приезжает на мойку: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных» Проблема и точка потери. Кто приезжает на мойку: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных» Аудитория и сценарий выбора. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в… Аудитория и сценарий выбора. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в… Структура решения. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных» Структура решения. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных»
листать1/5
Контекстная рекламаНовинка

Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему украшения покупают к поводу: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать… Ключевая тема материала. Почему украшения покупают к поводу: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать… Проблема и точка потери. Кто покупает украшения: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Проблема и точка потери. Кто покупает украшения: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Аудитория и сценарий выбора. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Аудитория и сценарий выбора. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Структура решения. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя» Структура решения. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя»
листать1/5
Контекстная рекламаНовинка

Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не «квадратные метры»

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Пол для комнаты, а не квадратные метры: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную… Ключевая тема материала. Пол для комнаты, а не квадратные метры: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную… Проблема и точка потери. Характеристики простыми словами: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату,… Проблема и точка потери. Характеристики простыми словами: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату,… Аудитория и сценарий выбора. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не… Аудитория и сценарий выбора. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не… Структура решения. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не… Структура решения. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не…
листать1/5
Контекстная рекламаНовинка

Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в один визит

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему человек откладывает звонок: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Ключевая тема материала. Почему человек откладывает звонок: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Проблема и точка потери. Прайс на типовые работы: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в… Проблема и точка потери. Прайс на типовые работы: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в… Аудитория и сценарий выбора. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Аудитория и сценарий выбора. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Структура решения. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в… Структура решения. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в…
листать1/5
Контекстная рекламаНовинка

Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему шторы не покупают по картинке: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки… Ключевая тема материала. Почему шторы не покупают по картинке: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки… Проблема и точка потери. Выезд с образцами тканей: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Проблема и точка потери. Выезд с образцами тканей: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Аудитория и сценарий выбора. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Аудитория и сценарий выбора. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Структура решения. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров» Структура решения. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров»
листать1/5
Контекстная рекламаНовинка

Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о запчастях

4,7 Анна Соколова — автор Media Monster, портрет-иллюстрация Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему ремонт телефона ищут срочно: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно… Ключевая тема материала. Почему ремонт телефона ищут срочно: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно… Проблема и точка потери. Цены по моделям и поломкам: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о… Проблема и точка потери. Цены по моделям и поломкам: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о… Аудитория и сценарий выбора. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря… Аудитория и сценарий выбора. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря… Структура решения. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о… Структура решения. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о…
листать1/5

Все материалы журнала (572) →

Результаты в цифрах

Разборы этих проектов лежат в журнале: что делали по месяцам, что не сработало и сколько это стоило. Названия компаний не раскрываем.

рост органики Интернет-магазин: 3 200 → 13 800 визитов за 7 месяцев. Первые три — почти без результата Разбор проекта → 2,2× больше заявок Без роста бюджета: перераспределение внутри тех же денег, 96 → 214 обращений Разбор проекта → 38% трафика вернули Нашли причину обвала органики за два дня, восстановили за пять недель Разбор проекта →

Как устроена работа

  1. 01 Разбираем, что есть Смотрим сайт, рекламу и аналитику. Показываем, где теряются деньги и обращения, с приоритетами по влиянию.
  2. 02 Считаем экономику Определяем целевую стоимость обращения и сделки исходя из вашей маржинальности, а не из средних по рынку цифр.
  3. 03 Делаем и замеряем Работаем по плану, каждое изменение фиксируем в аналитике. Отчёт по оплаченным сделкам, а не по заявкам.
  4. 04 Масштабируем то, что окупилось Убираем каналы, которые не дают результата, и переносим бюджет туда, где он приносит деньги.

Media Monster — журнал и практика нишевого маркетинга. Здесь нет универсальных советов: в каждой отрасли свой спрос, своя цена заявки и свои причины, по которым бюджет уходит впустую. Мы тестируем гипотезы на реальных проектах, считаем деньги до оплаченной сделки и публикуем то, что действительно сработало — вместе с тем, что не сработало.

Материалы пишут специалисты, которые ведут проекты: поисковое продвижение, контекстная реклама, соцсети, разработка сайтов и аналитика. Всё обезличено — названия компаний мы не раскрываем.

Частые вопросы

Чем нишевый маркетинг отличается от обычного?

В каждой отрасли свой цикл сделки, своя цена обращения и свои причины, по которым бюджет уходит впустую. У мебели решение принимают неделями и всё упирается в замер, в недвижимости важна квалификация обращения, в B2B оплата приходит через месяцы. Универсальные приёмы в таких условиях дают заявки, но не продажи.

Что входит в бесплатный аудит?

Разбор сайта и рекламы: технические ошибки, которые режут трафик, запросы, по которым вас не находят, сравнение с конкурентами в вашей нише и точки, где теряются обращения. Присылаем с приоритетами — что делать в первую очередь, что можно отложить.

Вы работаете только с этими шестью нишами?

Это направления, в которых у нас больше всего накопленной практики. С проектами из смежных отраслей тоже работаем: напишите, посмотрим вашу ситуацию и честно скажем, сможем ли быть полезны.

Даёте гарантии по позициям и заявкам?

Нет, и никому не советуем верить таким гарантиям. Результат зависит от алгоритмов поисковых систем, действий конкурентов, сезонности и того, как обрабатываются обращения на стороне бизнеса. Мы отвечаем за работу и прозрачность цифр, а прогнозы даём с диапазонами и допущениями.

Разберём ваш проект бесплатно

Пришлите адрес сайта — посмотрим, что мешает расти в поиске и где теряются обращения. Ответим с приоритетами: что делать сразу, что можно отложить. Без обязательств и звонков «просто узнать».

Бесплатный аудит
Сайт и реклама — с приоритетами по влиянию на заявки.
Бесплатный разбор сайта и рекламы

Пришлите сайт и контакт. Уточним задачу и подскажем, с чего начать.

Отправка формы не является заключением договора и не порождает обязательств сторон.

SEO-продвижение сайтов

Продвижение оптовой компании: каталог, условия и путь от запроса до заказа Стратегия продвижения интернет-магазина: категории, наличие, сезонность и бюджет Продвижение гостиницы: как получать прямые бронирования на сайте, а не только через посредников Продвижение базы отдыха и глэмпинга: как заполнить будни и межсезонье, а не только выходные Продвижение клининговой компании в поиске и на картах: районы выезда, страницы услуг и отзывы Все статьи рубрики (164) →

Контент-маркетинг для сложного бизнеса

Контент-маркетинг в сложной нише: стратегия тем, страниц и измерения результата Ревизия блога: какие статьи теряют трафик первыми и что с ними делать B2B: контент для тех, кто принимает решение Открыть рубрику →

Контекстная реклама

Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не «квадратные метры» Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в один визит Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров Все статьи рубрики (131) →

SMM и таргетированная реклама

Репутация в поиске: что видит клиент, когда набирает название вашей компании Продвижение в социальных сетях: кому подходит, а кому не стоит тратить время Реклама дизайнера интерьера: как превратить портфолио в запрос на проект Реклама парикмахерской: локальный спрос, запись и повторные визиты Нейросеть для креативов: где выигрыш, а где риск отказа модерации Все статьи рубрики (11) →

Разработка сайтов

Аудит юзабилити сайта: как проверить путь посетителя и составить список доработок Сайт компании по строительству бань: каталог проектов, калькулятор комплектации и заявки Сайт ландшафтной компании: как показать портфолио и цену, чтобы заявки приходили со схемой территории Сайт цветочного магазина: как устроить каталог и оформление заказа, чтобы букет покупали с телефона за пару минут Сайт турагентства: как показать экспертизу менеджеров и получать заявки на подбор тура Все статьи рубрики (116) →

Веб-аналитика и сквозная аналитика

Как использовать ИИ для нормализации характеристик каталога Как найти с помощью ИИ противоречия между вариантами товара ИИ для разбора запросов с нулевыми результатами поиска по сайту Как разобрать причины возвратов с помощью ИИ Как подготовить бриф из обезличенной заявки с помощью ИИ Все статьи рубрики (89) →

Кейсы с цифрами

Карточка модульного дивана: как показать размеры, модули и выбранную комплектацию Карточка матраса: как показать размер, жёсткость и различия моделей Обезличенный кейс: входные двери по составу комплектации и замеру — как нашли разрыв и перестроили маршрут Обезличенный кейс: серии межкомнатных дверей для нескольких помещений — как нашли разрыв и перестроили маршрут Обезличенный кейс: оптовый каталог по наличию и матрице запроса — как нашли разрыв и перестроили маршрут Все статьи рубрики (58) →

ИИ и нейросети в маркетинге

ИИ в продажах: какие задачи отдела продаж можно отдать нейросети, а какие нет Внедрение ИИ в бизнес: как выбрать процессы, провести пилот и масштабировать ИИ для интернет-магазина: какие задачи он закрывает, а какие только портит ИИ для строительной компании: где он помогает в работе с заявками, сметами и объектами ИИ-агенты для бизнеса: чем отличаются от чат-ботов и где реально экономят время Все статьи рубрики (29) →

Подтемы

Семантическое ядро Система аналитики Автостратегии рекламного кабинета Регионы и гео Интернет-магазины Техническое SEO Контент в соцсетях Стоимость заявки и окупаемость Контент-маркетинг Все подтемы (9) →

Словарь терминов

ДРР — что это CPL — что это CAC — что это Когортный анализ — что это UTM-метки — что это Цель — что это Коллтрекинг — что это Показатель отказов — что это Семантическое ядро — что это Все термины (104) →

Ниши и категории

Мебельный маркетинг 9 Дверной бизнес 7 B2B-сектор 9 Недвижимость 9 E-commerce 7 Автобизнес 8 Салоны красоты 4 Окна и остекление 7 Ремонт и отделка 8 Строительство домов и отделка 9 Все направления (23) →

Новые статьи

Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не «квадратные метры» Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в один визит Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров Карта блога — все статьи

Блог Media Monster

О блоге Вопрос эксперту Бесплатный аудит сайта и рекламы Экспертиза и авторы Как мы готовим материалы Условия использования Политика конфиденциальности Согласие на обработку данных RSS-лента блога Карта сайта для нейросетей (llms.txt) Фирменное видео Автор: Максим Орлов Автор: Анна Соколова Автор: Дарья Лебедева Автор: Игорь Волков