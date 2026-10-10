Маркетингв сложныхнишах
Мы не пишем о маркетинге «для всех». Разбираем специфику: как продавать дорогие двери, получать заявки на квартиры и выстраивать B2B-воронки с длинным циклом сделки.
Направления
В каждой нише свои правила: разная цена заявки, разный цикл сделки и разные причины, по которым бюджет уходит впустую.
Свежее в журнале
Разборы, чек-листы и кейсы с цифрами — от специалистов, которые ведут проекты.
Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных★4,7 Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему в субботу очередь, а во вторник пусто: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых… Проблема и точка потери. Кто приезжает на мойку: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных» Аудитория и сценарий выбора. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в… Структура решения. Радиус, погода и расписание показов: иллюстрация к статье «Реклама автомойки: как заполнить пустые часы, продавать комплексы и превращать разовых водителей в постоянных»
Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя★4,7 Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему украшения покупают к поводу: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать… Проблема и точка потери. Кто покупает украшения: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Аудитория и сценарий выбора. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения… Структура решения. Как помочь выбрать подарок: иллюстрация к статье «Реклама ювелирного магазина: как продавать украшения к поводам, помогать с выбором подарка и снимать сомнения покупателя»
Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не «квадратные метры»★4,7 Анна Соколова11 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Пол для комнаты, а не квадратные метры: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную… Проблема и точка потери. Характеристики простыми словами: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату,… Аудитория и сценарий выбора. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не… Структура решения. Комплект одним списком: иллюстрация к статье «Реклама напольных покрытий: как магазину ламината, паркета и линолеума продавать пол под конкретную комнату, а не…
Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в один визит★4,7 Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему человек откладывает звонок: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Проблема и точка потери. Прайс на типовые работы: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в… Аудитория и сценарий выбора. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько… Структура решения. Цена выезда и минимальный заказ: иллюстрация к статье «Реклама мастера на час: как получать заказы на мелкий ремонт, объяснять цену выезда и собирать несколько задач в…
Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров★4,7 Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему шторы не покупают по картинке: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки… Проблема и точка потери. Выезд с образцами тканей: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Аудитория и сценарий выбора. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых… Структура решения. Смета, которой верят: иллюстрация к статье «Реклама салона штор: как продавать шторы на заказ через выезд с образцами, понятную смету и снимки готовых интерьеров»
Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о запчастях★4,7 Анна Соколова10 мин · 27 октября 2026 Ключевая тема материала. Почему ремонт телефона ищут срочно: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно… Проблема и точка потери. Цены по моделям и поломкам: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о… Аудитория и сценарий выбора. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря… Структура решения. Срок и ремонт при клиенте: иллюстрация к статье «Реклама ремонта телефонов: как сервису получать заказы, показывая срок ремонта, цену по модели и честно говоря о…
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Результаты в цифрах
Разборы этих проектов лежат в журнале: что делали по месяцам, что не сработало и сколько это стоило. Названия компаний не раскрываем.
Как устроена работа
- 01 Разбираем, что есть Смотрим сайт, рекламу и аналитику. Показываем, где теряются деньги и обращения, с приоритетами по влиянию.
- 02 Считаем экономику Определяем целевую стоимость обращения и сделки исходя из вашей маржинальности, а не из средних по рынку цифр.
- 03 Делаем и замеряем Работаем по плану, каждое изменение фиксируем в аналитике. Отчёт по оплаченным сделкам, а не по заявкам.
- 04 Масштабируем то, что окупилось Убираем каналы, которые не дают результата, и переносим бюджет туда, где он приносит деньги.
Media Monster — журнал и практика нишевого маркетинга. Здесь нет универсальных советов: в каждой отрасли свой спрос, своя цена заявки и свои причины, по которым бюджет уходит впустую. Мы тестируем гипотезы на реальных проектах, считаем деньги до оплаченной сделки и публикуем то, что действительно сработало — вместе с тем, что не сработало.
Материалы пишут специалисты, которые ведут проекты: поисковое продвижение, контекстная реклама, соцсети, разработка сайтов и аналитика. Всё обезличено — названия компаний мы не раскрываем.
Частые вопросы
Чем нишевый маркетинг отличается от обычного?
В каждой отрасли свой цикл сделки, своя цена обращения и свои причины, по которым бюджет уходит впустую. У мебели решение принимают неделями и всё упирается в замер, в недвижимости важна квалификация обращения, в B2B оплата приходит через месяцы. Универсальные приёмы в таких условиях дают заявки, но не продажи.
Что входит в бесплатный аудит?
Разбор сайта и рекламы: технические ошибки, которые режут трафик, запросы, по которым вас не находят, сравнение с конкурентами в вашей нише и точки, где теряются обращения. Присылаем с приоритетами — что делать в первую очередь, что можно отложить.
Вы работаете только с этими шестью нишами?
Это направления, в которых у нас больше всего накопленной практики. С проектами из смежных отраслей тоже работаем: напишите, посмотрим вашу ситуацию и честно скажем, сможем ли быть полезны.
Даёте гарантии по позициям и заявкам?
Нет, и никому не советуем верить таким гарантиям. Результат зависит от алгоритмов поисковых систем, действий конкурентов, сезонности и того, как обрабатываются обращения на стороне бизнеса. Мы отвечаем за работу и прозрачность цифр, а прогнозы даём с диапазонами и допущениями.
Разберём ваш проект бесплатно
Пришлите адрес сайта — посмотрим, что мешает расти в поиске и где теряются обращения. Ответим с приоритетами: что делать сразу, что можно отложить. Без обязательств и звонков «просто узнать».
- Почтаinfo@media-monster.ru
- Ответимв течение рабочего дня
- Работаемпо всей России, дистанционно
- РеквизитыИндивидуальный предприниматель Кукояка Никита Александрович