В каждой нише свои правила: разная цена заявки, разный цикл сделки и разные причины, по которым бюджет уходит впустую.

Мебельный маркетинг

Фабрики, салоны и интернет-магазины мебели: как получать трафик и заявки в нише, где решение принимают месяцами, а конкуренция выше средней.

Подробнее →

Дверной бизнес

Производители и продавцы входных и межкомнатных дверей: где брать заявки, когда сезонность скачет, а часть спроса уходит к маркетплейсам.

Подробнее →

B2B-сектор

Оптовые компании и производства: как выстроить воронку, когда решение принимают несколько человек, а сделка закрывается через полгода.

Подробнее →

Недвижимость

Застройщики и агентства: как получать целевые обращения, а не «просто интерес», в нише с самой высокой ценой ошибки в бюджете.

Подробнее →

E-commerce

Интернет-магазины: рост органического трафика через структуру каталога и окупаемая реклама вместо гонки за оборотом любой ценой.

Подробнее →

Автобизнес

Дилеры, автосервисы и детейлинг: локальный спрос, срочные обращения и запись, которую нужно доводить до визита.

Подробнее →

Салоны красоты

Раздел для владельцев парикмахерских, студий маникюра, бровей и ресниц и барбершопов, которые хотят разобраться, откуда берутся клиенты и почему они не возвращаются.

Подробнее →

Окна и остекление

Производство, продажа и монтаж окон: где брать заявки в сезон и что делать зимой, когда спрос, по нашим наблюдениям в проектах средней полосы, падает в разы, а конкуренты продолжают…

Подробнее →

Ремонт и отделка

Ремонт квартир под ключ, отделка новостроек, дизайн-проекты: как получать заявки в нише, где решение зреет месяцами, а выбирают в итоге по ощущению надёжности.

Подробнее →

Строительство домов и отделка

Загородные дома, подряд и отделка — ниша, где реклама приносит заявки быстро, а деньги приходят через месяцы.

Подробнее →

Одежда и обувь

Одежда и обувь — ниша, где выручку съедают возвраты и рассинхрон остатков по размерам. Работаем с карточкой, данными и повторными покупками, а не только с трафиком.

Подробнее →

Инструменты и оборудование

Инструмент выбирают по задаче и совместимости, а покупают там, где понятны гарантия и сервис. На этом и строим каталог, контент и рекламу.

Подробнее →

Грузоперевозки и логистика

В перевозках побеждает не тот, кто дешевле, а тот, кто быстрее и понятнее отвечает на запрос о расчёте. На этом и строим сайт и рекламу.

Подробнее →

Климат и вентиляция

Климат — ниша с жёстким сезоном и двумя разными продуктами: техника и монтаж. Строим спрос так, чтобы лето не съедало весь бюджет, а зима не стояла пустой.

Подробнее →

Сервис и ремонт техники

В ремонте клиент приходит с симптомом и торопится. Выигрывает тот, кого проще найти рядом и кто честно объясняет, сколько это будет стоить.

Подробнее →

Цветы и подарки

Цветы покупают по поводу и часто в последний момент. Выигрывает тот, у кого понятно, как букет будет выглядеть, когда его привезут и сколько это стоит вместе с доставкой.

Подробнее →

Гостиницы и туризм

В гостеприимстве гость выбирает по фото, отзывам и цене на даты. Наша задача — чтобы он бронировал напрямую, а не через посредника с комиссией, и возвращался снова.

Подробнее →

Клининг и бытовые услуги

В клининге и бытовых услугах клиент хочет знать цену до звонка и доверять людям, которых пускает в дом. На этом строим сайт, рекламу и повторные заказы.

Подробнее →

Бани и сауны

Баню покупают один раз и выбирают долго, а банный комплекс выбирают быстро и возвращаются, если понравилось.

Подробнее →

Типография и полиграфия

В полиграфии заказ решают три вещи: быстро понять цену тиража, без мучений передать макет и получить печать в срок.

Подробнее →

Ландшафт и благоустройство

Ландшафт покупают глазами и планируют заранее: клиент хочет увидеть, как станет его участок, и понять, во что это обойдётся.

Подробнее →

Стройматериалы и бетон

Стройматериалы покупают объёмом и к сроку: важно, сколько нужно, сколько это стоит с доставкой и успеете ли привезти к заливке или к началу работ.

Подробнее →

Новое

Производственные компании

Покупатель производственной продукции сравнивает не только цену: ему нужны параметры, применимость, сроки и понятный путь к расчёту.

Подробнее →

◷

Как мы работаем

Порядок работ по каждому каналу: что делаем в первый месяц, что во второй и по каким признакам виден результат.

Смотреть методики →

+

Не нашли свою нишу?

Мы работаем и за пределами этого списка. Расскажите про бизнес — посмотрим сайт и рекламу и скажем, есть ли смысл.

Разобрать мой случай →