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Более 3 000 000 людей ищут специалистов на Media-Monster.ru

Актуальные цены

Digital маркетинг – это использование всего комплекса цифровых каналов, через которые продвигается бренд/компания/продукт или привлекается вниманию аудитории. На Media-monster удобно выбирать предложения по цене.

Отзывы

Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
Read More
Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека

Маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Светлана П.
Светлана П.
15.12.2021
Read More
очень вежливый и терпеливый человечек, заказ выполнил в срок, терпеливо относился к правкам и все моментально исправлял, креативный подход к делу, желаю Павлу творческих успехов и здоровья, надеюсь еще поработаем, с уважением Светлана.

Маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.

Маркетинг

Москва

5,0 · 55 отзывов

Дарья Я.
Дарья Я.
14.05.2022
Read More
Катя подробно изучила мою целевую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!

Маркетинг

Москва

5,0 · 365 отзывов

Дарья Я.
Дарья Я.
18.03.2022
Read More
очень хорошее впечетление от Кати. Нужно было раскрутить группу в вк, направление спорт. Подробно изучила мою целую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Светлана сироткина
Светлана сироткина
23.01.2022
Read More
Настроили таргет рекламу, максимально точно сфокусировав бизнес и целевую аудиторию. Катя придумала очень интересные и цепляющие заголовки, которые сработали мгновенно и окупили бюджет рекламы. Периодически редактировала и вносила правки в рекламу, так как сделала анализ рекламной компании.

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 7 отзывов

Инна Евсеева
Инна Евсеева
24.12.2021
Read More
Катерина занялась продвижение моего аккаунта Инстаграм и уже при первой встрече проанализировала план , ошибки и порядок действий дня работы. Варианты оформления страницы и согласования со мной . И уже сейчас я заметила изменения в спросе на продукцию и прирост клиентов . Сейчас работаем, над настройкой рекламы . Всем очень довольна !

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 9 отзывов

Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Профиль магазина быстро взяла в работу. спасибо за ценные рекомендации по контенту. Получилось совместными усилиями сделать красоту в профиле И на осень хорошо рекламой продажи вытянули. Рекомендую Катю тем , кто хочет профессионально развивать инсту.Профиль магазина быстро взяла в работу.

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 10 отзывов

Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Уже не раз работал с смм, но здесь прямо другой подход. Помогали даже в составлении идей для сьемки полное погружение в процесс. Не все берутся за сложную техническую нишу, но тут прямо молодцы! Рекомендую!

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 105 отзывов

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Иван Дормидонтов
Иван Дормидонтов
19.05.2022
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Ответственный и грамотный специалист! Была проделана работа по аудиту и настройке контекстной рекламы, исправлены все недочеты, а сделанные настройки помогли сократить бюджет на рекламу. Рекомендую!

Маркетологи

Москва

5,0 · 165 отзывов

Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
Read More
Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека

Маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Светлана П.
Светлана П.
15.12.2021
Read More
очень вежливый и терпеливый человечек, заказ выполнил в срок, терпеливо относился к правкам и все моментально исправлял, креативный подход к делу, желаю Павлу творческих успехов и здоровья, надеюсь еще поработаем, с уважением Светлана.

Маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.

Маркетинг

Москва

5,0 · 55 отзывов

Дарья Я.
Дарья Я.
14.05.2022
Read More
Катя подробно изучила мою целевую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!

Маркетинг

Москва

5,0 · 365 отзывов

Дарья Я.
Дарья Я.
18.03.2022
Read More
очень хорошее впечетление от Кати. Нужно было раскрутить группу в вк, направление спорт. Подробно изучила мою целую аудиторию, конкурентов и дала несколько вариантов стратегий. Выбранный мной вариант уже показал себя в деле. Советую!

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Светлана сироткина
Светлана сироткина
23.01.2022
Read More
Настроили таргет рекламу, максимально точно сфокусировав бизнес и целевую аудиторию. Катя придумала очень интересные и цепляющие заголовки, которые сработали мгновенно и окупили бюджет рекламы. Периодически редактировала и вносила правки в рекламу, так как сделала анализ рекламной компании.

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 7 отзывов

Инна Евсеева
Инна Евсеева
24.12.2021
Read More
Катерина занялась продвижение моего аккаунта Инстаграм и уже при первой встрече проанализировала план , ошибки и порядок действий дня работы. Варианты оформления страницы и согласования со мной . И уже сейчас я заметила изменения в спросе на продукцию и прирост клиентов . Сейчас работаем, над настройкой рекламы . Всем очень довольна !

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 9 отзывов

Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Профиль магазина быстро взяла в работу. спасибо за ценные рекомендации по контенту. Получилось совместными усилиями сделать красоту в профиле И на осень хорошо рекламой продажи вытянули. Рекомендую Катю тем , кто хочет профессионально развивать инсту.Профиль магазина быстро взяла в работу.

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 10 отзывов

Эрик Гилиждинов
Эрик Гилиждинов
11.11.2021
Read More
Уже не раз работал с смм, но здесь прямо другой подход. Помогали даже в составлении идей для сьемки полное погружение в процесс. Не все берутся за сложную техническую нишу, но тут прямо молодцы! Рекомендую!

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 105 отзывов

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Александр Сычёв
Александр Сычёв
24.05.2022
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Сотрудничаем с Игорем. Профессионал своего дела. Команда подобрана хорошая. Все знают своё дело.

Маркетологи

Москва

5,0 · 34 отзывов

Елизавета Коновалова
Елизавета Коновалова
22.04.2022
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Начали работать с командой Игоря месяц назад. Нравится все от организации работы до обратной связи. Видно, что нацелены на результат и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Консультация маркетолога

Москва

5,0 · 45 отзывов

Александр Маренков
Александр Маренков
25.05.2022
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Понравилась оперативность. Павел знает сове дело, понимает желание заказчика. Избегает словоблудия. Я доволен. Изначально заказывал объявление, но в процессе обсуждения решили изготовить рекламу для брендирования авто. В оговоренные сроки мне было представлено 3 варианта, один из которых был доработан с учетом моих поправок.

Маркетологи

Москва

5,0 · 15 отзывов

Tetra P.
Tetra P.
24.03.2022
Read More
Хочу поблагодарить Павла за быструю и качественную работу, рекомендую его как замечательного специалиста и приятного в общении человека

Маркетинг

Москва

5,0 · 15 отзывов

Мария Молокоедова
Мария Молокоедова
19.05.2022
Read More
В результате сотрудничества мы получили полностью оформленную группу к приёму заказов уже через несколько дней. Всё наглядно презентует наши услуги и товары через меню группы. Восхищаюсь идеей темпом работы Екатерины.

Маркетинг

Москва

5,0 · 55 отзывов

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Популярные задания

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Настройка и ведение контекстной рекламы

Реклама в Яндекс-Директе – это анализ и сбор информации по вашему проекту. Изучение вашего бизнеса, сайта и аудитории. Подбор решений с целью постройки рекламных компаний и планирование ключевых слов по которым ваш сайт будет показываться.

Старт

Подготовка проекта

Проведения анализа конкурентов и сбор поисковых фраз по объявлениям которые показываются пользователям, кто сделал релевантный запрос.

Запуск рекламы

Запуск аналитики проекта, выбор стратегии, определение ключевых слов и креативов.

Оптимизация проекта

Проведение работ по снижению стоимости целевого действия, направление работ по увеличению объему целевых действий без повышения средней стоимости этого действия 
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Настройка SEO оптимизации сайтов

SEO (Search Engine Optimization – поисковая оптимизация, раскрутка сайта) – мероприятия, которые позволяют увеличить посещаемость ресурса, конверсию, улучшить выдачу и статус площадки в системах Google и Яндекс.

Старт

Подготовка проекта

Анализ проекта на предмет настройки SEO. Оцениваются поисковые запросы и составляются планы по работам, изучение вашего бизнеса. Составление стратегии продвижения на основе конкурентов в топ 10 запросов, рекомендации по улучшению вашего сайта под поисковый трафик

Первые результаты с показателем

Сводим первые результаты после старта оптимизации работ, определяются посадочные страницы под ЦА, выявляется конкурентная среда, снимаются актуальные позиции, корректируются стратегии

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Настройка таргетированной рекламы

Таргетированная реклама связана с социальными сетями. Основная цель познакомить пользователей с продуктом. Раньше им приходилось искать новых клиентов с помощью «холодных» обзвонов, которые оказывались не такими эффективными, как хотелось бы. Грамотное аудирование целевой аудитории по параметрам улучшает конвертацию людей при проведении работ по настройке рекламной кампании.

Старт

Подготовка проекта

Анализ информации о существующих клиентах. Ответ на важные вопросы о ваших потенциальных клиентах.

Запуск рекламы

Выбор подходящей модели работ и сбор первых результатов с таргета по соцсетям в данный момент наиболее распространены 2 модели оплаты:

  1. CPC – вы платите за каждый клик по объявлению.
  2. CPM – вы платите за каждую тысячу показов объявления.

Выбор модели оплаты зависит от цели продвижения и от рекламной стратегии. 

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