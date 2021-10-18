Катерина занялась продвижение моего аккаунта Инстаграм и уже при первой встрече проанализировала план , ошибки и порядок действий дня работы. Варианты оформления страницы и согласования со мной . И уже сейчас я заметила изменения в спросе на продукцию и прирост клиентов . Сейчас работаем, над настройкой рекламы . Всем очень довольна !

Интернет-маркетинг

Москва

5,0 · 9 отзывов