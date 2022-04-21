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5816 SMM-специалистов работают дистанционно

4.77 средний рейтинг
2429 клиентов нашли SMM-специалиста
95% положительных отзывов
за последние 12 месяцев
98 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 93 — положительные
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SMM в Москве

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Дмитрий Пресняков
Дмитрий Пресняков
43 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 10 лет
Отзывов 35
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Продвижение сайтов
от 350 руб.
SEO-продвижение сайтов
от 1000 руб.
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Александр Файзуллин
Александр Файзуллин
29 лет
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 5 лет
Отзывов 54
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Продвижение сайтов
от 2000 руб.
SEO-продвижение сайтов
от 500 руб.
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Виталий Изилаев
Виталий Изилаев
32 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 4 года
Отзывов 15
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Продвижение сайтов
от 1000 руб.
SEO-продвижение сайтов
от 1500 руб.
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Катерина Васильева
Катерина Васильева
27 лет
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 10 лет
Отзывов 20
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Продвижение сайтов
от 2000 руб.
SEO-продвижение сайтов
от 3000 руб.
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Розова Анастасия
Анастасия Розова
25 лет
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 4 года
Отзывов 45
Продвижение в социальных сетях
Ведение соцсетей
от 700 руб.
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Вадим С
Вадим С.
28 лет
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 8 лет
Отзывов 15
Настройка таргетированной рекламы
Таргетинг
от 4000 руб.
Digital маркетинг
от 4000 руб.
Ретагетинг
от 3000 руб.
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Ярослав Осташев
Ярослав Осташев
33 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 10 лет
Отзывов 25
Настройка таргетированной рекламы
Таргетинг
от 3500 руб.
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Валерия Янкина
Валерия Янкина
23 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 5 лет
Отзывов 35
Настройка таргетированной рекламы
Маркетинговая стратегия
от 3000 руб.
Таргетинг
от 4000 руб.
Ретагетинг
от 3000 руб.
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Виталий Г
Виталий Г.
34 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 10 лет
Отзывов 45
Настройка таргетированной рекламы
Продвижение сайтов
от 3500 руб.
SEO-продвижение сайтов
от 2000 руб.
Таргетинг
от 1000 руб.
Бизнес-планирование
от 5000 руб.
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фото отзыв 26
Владимир Татарников
24 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 12
Отзывов 60
Яндекс Директ - ведение рекламы
Яндекс директ
от 3000 руб.
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Екатерина Юрьевна В.
Екатерина Юрьевна В.
24 года
  • Паспорт проверен
  • Москва
  • В Сети
  • 5.0 Баллов
5/5
Опыт работы: 10 лет
Отзывов 28
Заказать услуги профессионального копирайтера
Копирайтинг
от 2000 руб.
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Цены на услуги SMM в Москве

smm в социальных сетях в Москве
от 100 руб.
Smm маркетинг
от 500 руб.
SMM-продвижение в Москве
от 300 руб.
Smm менеджер обучение
от 350 руб.
Smm накрутка
от 600 руб.
smm продвижение в социальных сетях
от 200 руб.
Smm стоимость в Москве
от 100 руб.

Вы часто спрашиваете SMM в Москве

SMM в Москве - отзывы в Москве

Елена м.
Елена м.
25.11.2021
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Благодарю за помощь в настройке рекламных кабинетов

SMM продвижение

Москва

5,0 · 15 отзывов

Сергей У.
Сергей У.
21.03.2022
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Подбирали никнейм для рабочей странички 3 дня.Перебрали 100500 вариантов и ни одного хорошего.Решили искать специалиста,т.к. с креативом голова не дружит. Борис менее чем за час предложил Внимание !!!6!!!классных ников.

SMM продвижение

Москва

5,0 · 11 отзывов

Виктория Л.
Виктория Л.
15.05.2022
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Чувствуется, что человек понимает сферу. О результатах можно будет говорить чуть позже, но на сегодняшний день я всем довольна и надеюсь на долговременное сотрудничество.

SMM продвижение

Москва

5,0 · 8 отзывов

Лука Л.
Лука Л.
15.05.2022
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Задание выполнено на отлично, рекомендую.

SMM продвижение

Москва

5,0 · 11 отзывов

Лука Л.
Лука Л.
15.05.2022
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Работа выполнена в полном объеме и в оговоренный срок. Желаемый результат достигнут. Работать с Вероникой было удобно и продуктивно. Рекомендую как ответственного специалиста

SMM продвижение

Москва

5,0 · 19 отзывов

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Стоимость услуг
400 руб.20 000 руб.
Тип услуги
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Средняя стоимость SMM в Москве в Москве​

Продвижение в Instagram
1500–10 000 ₽ / усл. Онлайн от 2000 ₽ / усл.
Контент-план
по договорённости
Услуги по SMM дистанционно
1500–15 000 ₽ / усл.
Услуги по SMM с выездом на дом
2500–15 000 ₽ / усл.
Услуги по SMM срочно
2500–15 000 ₽ / усл.
Услуги по SMM круглосуточно
2500–15 000 ₽ / усл.
Продвижение в Facebook
Онлайн от 2700 ₽ / усл.
Продвижение ВКонтакте
Онлайн от 1300 ₽ / усл.
Раскрутка ютуб-канала
Онлайн от 1200 ₽ / усл.

Решаем бизнес-задачи Клиентов через диалог с аудиторией

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20000 проектов на SMM в Москве за все время работы
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Проверенные отзывы о SMM в Москве

NTF: что это такое и как на них можно заработать

10.06.2022

Современное искусство многолико и многогранно. Традиционные способы создания шедевров с помощью красок, природных материалов или нитей, дополнились уникальными возможностями цифровых технологий. Инновационное направление NTF ворвалось

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Копирайтер: что нужно знать, возможности и как можно зарабатывать на текстах

10.06.2022

Специалист по написанию текстов – это не просто перепечатка материалов, он может решать несколько задач. Копирайтер создаёт статьи информационного характера, помогает в продвижении продукта на

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Разновидности маркетинга: функции и инструменты для получения прибыли

10.06.2022

Широко распространённое понятие вызывает много вопросов, в чём заключается его работа и как внедрить основы маркетинга в своё дело. Обобщённое определение подразумевает умение продать товар

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SMM-продвижение в Москве

Услуги SMM-продвижения стали популярными в последние десять лет, когда рынок онлайн-услуг, монетизация блогов и аккаунтов в соцсетях, совершили стремительный рывок в своем развитии. Опытный СММ-специалист за короткий срок создает положительный имидж заказчика, фирмы или бренда, заметно расширяет аудиторию заинтересованных в продукте или услуге лиц.

На нашем сайте вы можете найти нужного СММ-щика с солидным опытом работы и положительными отзывами. У нас в наличии:

  • – более высококлассных, проверенных специалистов по SMM-продвижению;
  • – больше честных отзывов от реальных клиентов о качестве выполненных услуг.

Выбирайте лучшего исполнителя в Москве, и заказывайте СММ-продвижение от рублей.

Услуги SMM-специалистов в Москве

SMM-продвижение – это комплекс маркетинговых мероприятий. Он включает:

  • – всестороннее изучение деятельности частного лица, коммерческой или общественной организации, ее целей и планов;
  • – анализ рынка в данном сегменте, мониторинг работы конкурентов, их успехов и неудач, их причин;
  • – выявление целевой аудитории, четкое обозначение интересов, болей и потребностей потенциальных потребителей;
  • – разработку долговременной стратегии продвижения сайта или аккаунта;
  • – отслеживание модных течений, интересов широких масс;
  • – создание интересного, понятного и увлекающего контента – текстов, видео, фото, аудио;
  • – разработку рекламных акций, конкурсов, системы скидок и поощрений для активных пользователей;
  • – грамотные консультации по предлагаемым продуктам, услугам, инициирование дискуссий и обсуждений в чатах, ответы на вопросы и комментарии подписчиков;
  • – внедрение ссылок, работающих в блоге, на сайте, в соцсетях, рассылке адресатам;
  • – отслеживание результатов новой стратегии и проведение необходимых коррекций.

СММ-продвижение заказывают, если хотят в разы увеличить количество просмотров и посещений, поднять рейтинг и продажи. Специалист делает интернет-площадку или страничку в соцсетях более узнаваемой, совершенной. Заказать услуги продвиженца-профессионала вы можете на нашем сайте. К вашим услугам – более анкет высококлассных специалистов, работающих в разных направлениях. Смотрите перечень услуг, портфолио, читайте отзывы – и выбирайте лучшего исполнителя.

Как работает СММ-продвиженец в соцсетях

Чтобы разработать действительно уникальный проект, исполнитель вникает во все тонкости:

  • – знакомится с реальным положением дел и позициями товара, услуги в рейтинге популярности;
  • – проводит анализ рынка в данном сегменте и определяет конкурентоспособность;
  • – определяет, насколько данные публикации, тематика или товары актуальны в глазах потребителей;
  • – на основании предварительной оценки, формирует ясный портрет целевой аудитории.

Принятые меры позволяют заинтересовать людей, вовлечь их в диалог, повысить лояльность потенциальных клиентов к бренду или конкретному лицу.

Как выбрать лучшего SMM-продвиженца на нашем сайте

Если вам не хватает времени на вдумчивое исследование всех представленных на сайте анкет, воспользуйтесь нашей услугой быстрого выбора. Заполните представленную на странице форму онлайн-заказа, с пошаговой инструкцией. Свободные СММ-щики нужного профиля откликнутся на ваш запрос в ближайшее время. Вам останется только сделать выбор из числа кандидатов.

Рекомендуем обращать внимание на:

  • – образование и подтверждающие документы, наличие опыта в данной сфере услуг;
  • – ссылки на аккаунты и паблики, с которыми работал специалист;
  • – результаты выполненной услуги и отзывы клиентов.

Внимательное чтение анкеты и рейтинг лучших исполнителей нашей биржи позволят вам подобрать надежного, опытного SMM-продвиженца.

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Офис:
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